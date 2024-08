Estadão Analisa com Carlos Andreazza: Lula manda cumprir o arcabouço fiscal ‘custe o que custar’

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 07, Carlos Andreazza fala sobre a repressão brutal na Venezuela, após protestos que contestam o resultado das eleições. Andreazza discute como o regime de Nicolás Maduro continua a perpetrar graves violações dos direitos humanos, com repressão severa a dissidentes políticos e protestos populares.

Outro tema envolve a gestão de recursos bilionários pelo Congresso Nacional, que dá a entender ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não possui controle sobre esses valores. Andreazza analisa as implicações dessa falta de transparência e controle sobre os recursos públicos, destacando a fragilidade da fiscalização e a potencialidade de corrupção. Além disso, o colunista também aborda a determinação do secretário executivo da Fazenda, que, sob ordens do presidente Lula, afirmou que o novo arcabouço fiscal deve ser cumprido “custe o que custar”.