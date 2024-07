Estadão Analisa com Carlos Andreazza: O custo do Parlamento para o governo depois das eleições

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 24, Carlos Andreazza comenta a atuação do presidente da Câmara, Arthur Lira, como relator-geral de projetos na Câmara dos Deputados. Além disso, analisa o custo do Parlamento para o governo após as eleições municipais, ressaltando como as negociações e acordos no Congresso podem impactar a execução de políticas públicas e o equilíbrio fiscal até o final do ano.

Outro ponto abordado é a atuação da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em relação aos cortes no Orçamento. A ministra afirmou nesta terça-feira, 23, que parte do corte de R$ 15 bilhões no orçamento deste ano é irreversível. Andreazza também comenta a iniciativa da Petrobras de retomar a produção de fertilizantes, discutindo como essa medida pode influenciar a agricultura brasileira e a política energética do país.