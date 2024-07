Estadão Analisa com Carlos Andreazza: O vale-tudo pela sucessão de Lira na Câmara

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 25, Carlos Andreazza aborda a recém-concluída privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que resultou em uma arrecadação de R$ 14,8 bilhões para os cofres do governo paulista. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, prometeu que a privatização traria benefícios significativos, como a redução das tarifas, a limpeza dos rios e a universalização do saneamento básico até 2029.

Outro tema abordado por Andreazza é a iminente audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o orçamento secreto. A proximidade dessa audiência levanta questões essenciais sobre a transparência e a legalidade das emendas parlamentares, que até agora têm sido utilizadas sem a devida fiscalização pública. Andreazza também discute a acirrada disputa pela sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados, destacando as alianças e estratégias que estão sendo formadas nesse verdadeiro ‘vale-tudo’ político.