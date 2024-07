Estadão Analisa com Carlos Andreazza: ‘Rachadinha orçamentária’ e o caso das joias

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 09, o colunista Carlos Andreazza comenta sobre as denúncias de ‘rateio’ irregular de emendas de bancada, que somam R$ 11,2 bilhões. O caso, desvelado em reportagem do Estadão, mostra que em várias bancadas, deputados e senadores passaram a dividir as emendas em pequenos montantes, enviando-as a prefeituras e entidades como se fossem emendas individuais. O episódio também explora o escândalo das joias, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados.

Além das denúncias de corrupção, o colunista também fala sobre a recente encomenda de navios pela Petrobras, que representa um movimento estratégico para impulsionar a indústria naval brasileira. Carlos Andreazza comenta ainda sobre a regulamentação da reforma tributária, que até o momento mantém privilégios para certos setores, perpetuando desigualdades no sistema fiscal e sinalizando um possível aumento da alíquota geral.