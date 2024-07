‘Estadão Analisa’ com Carlos Andreazza: Reforma tributária e decisões favoráveis a irmãos Batista

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 11, Carlos Andreazza comenta sobre a aprovação do texto-base da regulamentação da Reforma Tributária, um marco significativo na política econômica brasileira. Andreazza explora os principais pontos da reforma, como a trava para IVA e a inclusão da carne na cesta básica, após pressão no Congresso.

O episódio também aborda a recente suspensão de uma licitação da Secretaria de Comunicação (Secom) pelo Tribunal de Contas da União (TCU), ressaltando as razões e possíveis desdobramentos dessa decisão. E o colunista volta a discutir o caso dos executivos da Âmbar Energia, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que foram recebidos 17 vezes no Ministério de Minas e Energia fora da agenda oficial antes da edição da medida provisória que beneficiou um negócio da companhia na área de energia elétrica e repassou o custo para todos os consumidores brasileiros.