Estadão Analisa: Congresso legalizou as ‘bets’ de qualquer maneira e agora se preocupa

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 26, Carlos Andreazza fala sobre a celeridade do Congresso em legalizar as apostas eletrônicas, as ‘bets’, e que agora a casa parlamentar se preocupa com o tema. Com estas apostas cresce número de brasileiros que pegam empréstimos para fazer apostas, mostra pesquisa, segundo levantamento com 5 mil pessoas em todo território nacional, 30% das pessoas analisadas já pegaram crédito para jogar.

Os malefícios econômicos dos cassinos online atingem também os mais jovens e filhos das famílias de baixa renda e podem acentuar a pobreza e agravar a desigualdade.

A Policia Federal também estrega relatório a ministro Alexandre de Moraes que identificou quem insistiu em usar a plataforma X apesar do embargo imposto desde 30 de agosto. A Polícia Federal fez um pente-fino para identificar os usuários do X que seguiram usando a plataforma após o bloqueio determinado pelo Supremo Tribunal Federal. A busca acata pedido da Procuradoria-Geral da República, com aval do ministro Alexandre de Moraes.

Andreazza também comenta sobre a confiança ‘irritada’ da equipe econômica do ministério da Fazenda. Decisão dos Ministérios do Planejamento e da Fazenda de reduzir a contenção de despesas aumentou a desconfiança, enquanto o Banco Central recuperou prestígio ao iniciar novo ciclo de alta da Selic.