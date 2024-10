Estadão Analisa: “Debate morno na eleição de SP? Que bom”

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 03, Carlos Andreazza fala sobre as eleições municipais deste domingo e sobre o debate em São Paulo. Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) protagonizaram os principais embates do debate de maior alcance do primeiro turno, realizado pela TV Globo na noite de quinta-feira, 3. Criticado por todos os adversários, o prefeito Ricardo Nunes(MDB) defendeu sua gestão, buscou fazer acenos ao eleitorado de direita e bolsonarista que disputa com Marçal, mas evitou embates diretos com o ex-coach. A exceção foi quando se posicionou sobre o boletim de ocorrência por violência doméstica registrado por sua mulher em 2011, novamente mencionado pelo candidato do PRTB.

O colunista também fala sobre as bets e o endividamento das famílias. Em recente declaração o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que há muitas pessoas viciadas em apostas online, gastando o que não têm e se endividando. Ele também afirmou que o governo tirará uma posição sobre o tema. As declarações foram dadas na abertura de uma reunião sobre o assunto no Palácio do Planalto com ministros de diversas áreas, além de integrantes de outros órgãos. O áudio da fala de Lula foi divulgado pela assessoria de imprensa da Presidência da República antes da conclusão da reunião.

O assunto ganhou espaço no noticiário e no debate público depois de o Banco Central divulgar um estudo em que afirmava que as bets haviam recebido R$ 3 bilhões de beneficiários do Bolsa Família em agosto. As empresas contestam os números.

Andreazza também fala sobre a melhora na nota do Brasil com agência de classificação de risco Moody’s. Segundo a agência, ainda há riscos fiscais em relação à adoção do novo arcabouço, mas reconhece que os resultados estão evoluindo. O colunista pontua o desespero da Fazenda por arrecadação e a instabilidade que isso gera para um cenário de investimentos no País.