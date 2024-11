Estadão Analisa: Debate sobre jornada de trabalho e a jornada infinita do pacote de corte de gastos

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 13, Carlos Andreazza comenta o debate sobre jornada de trabalho e a jornada infinita pelo pacote de corte de gastos.

O denominado VAT (Movimento Vida Além do Trabalho) pretende acabar com o regime de escala de trabalho de 6x1 (seis dias de trabalho, um de descanso), previsto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), lei criada há 81 anos. A discussão prosperou nas redes sociais e agora a ideia foi encampada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

Nos bastidores governo apoia o tema para desviar foco do ajuste fiscal, que é um assunto impopular por representar cortes e ainda enfrentar entraves para sua definição.

Andreazza fala sobre a possível desidratação feita por Lula e pelo próprio governo do pacote de Haddad e da equipe econômica para corte de gastos. “Processo clássico de desidratação do pacotão misterioso, conforme estimulado pelo presidente. Mantido blindado – sangrando – um conjunto de medidas contra o qual, ao deixar o Planalto, seus colaboradores imediatamente disparam”, aponta Andreazza em sua coluna.