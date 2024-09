‘Estadão Analisa’: Dino vira executivo, e Lula não acha ruim

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 17, Carlos Andreazza fala sobre as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino que instam o governo a agir com mais celeridade nas ações de combate aos incêndios que assolam o Brasil e permitem que os gastos fiquem de fora das regras fiscais retomam o protagonismo que a Corte assumiu durante a pandemia de covid-19, embora sejam questionadas do ponto de vista da eficácia e podem ter repercussões para o aumento da dívida pública, apontam especialistas ouvidos pelo Estadão.

Andreazza também volta a falar das eleições paulistanas, mais especificamente do último embate entre Datena e Pablo Marçal, que resultou em cadeirada. O colunista aponta a estratégia de Marçal como uma punição para São Paulo, onde o candidato conseguiu, mais uma vez, que não se falasse sobre a cidade em um debate político.

O colunista também comenta sobre a sucessão na Câmara dos Deputados que será decidida em fevereiro do próximo ano. Elmar Nascimento do União Brasil era o favorito a ser indicado por Arthur Lira, mas nos últimos foi escanteado e se sentiu “traído” por Lira.