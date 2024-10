Estadão Analisa: Fazenda planta que apresentará ‘pacote relevante’ para contenção de despesas

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 15, Carlos Andreazza fala sobre a proposta do ministério da Fazenda que pretende rever gastos e, deve ser apresentado ainda este ano. Este “pacote relevante” trará medidas de contenção como política de Estado, segundo um integrante da equipe econômica em reportagem ao Valor. A ideia é que seja esforço que deverá ser feito independentemente do governo comandando o país.

Andreazza também comenta debate “cordial” entre Nunes e Boulos, que teve o apagão em São Paulo como tema principal. No encontro promovido pela Band nesta segunda, 14, o prefeito buscou responsabilizar o governo federal, enquanto o deputado acusou a gestão do emedebista de demorar a adotar medidas para restabelecer a ordem. Enquanto Guilherme Boulos (PSOL) criticou a demora da gestão do emedebista em adotar medidas para restabelecer a ordem urbana, como o conserto de semáforos e retirada de árvores derrubadas pela chuva.

O colunista também volta a debater os trabalhos no Congresso Nacional, que parecem ‘lentos’ após eleições municipais. Lembramos que a Câmara trabalhou 9 dias em agosto e setembro para foco dos deputados nas eleições municipais. Andreazza discute as prioridades do Congresso neste momento e os possíveis projetos a serem votados até o final do ano.