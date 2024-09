‘Estadão Analisa’: Governo Lula foi alertado de risco de incêndios desde fevereiro

No “Estadão Analisa” desta sexta-feira, 13, Carlos Andreazza fala sobre incêndios e a fumaça que cobre grande parte do país. Governo Lula foi alertado sobre risco de seca e incêndios desde o início do ano, mostram documentos. Especialistas dizem que poder público deveria ter agido antes, de forma mais rápida e enérgica; gestão federal diz ter adotado ações antecipadas.

O presidente Lula escalou ministros de todas as áreas para oferecer respostas emergenciais para os eventos, que queimam florestas, plantações, causam danos à saúde e provocam falta de distribuição de comida e água, podendo pressionar os preços.

O colunista também comenta as últimas pesquisas eleitorais para a cidade de São Paulo. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 12, aponta o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), com 27%, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 25%, e em seguida o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB), marcando 19% das menções do cenário estimulado, em que a lista de candidatos é apresentada ao entrevistado. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, Nunes e Boulos estão em empate técnico.

Andreazza volta a comentar as alterações no texto-base da desoneração que a Câmara aprovou na última quarta-feira, 11, que autoriza o governo a usar dinheiro esquecido nos bancos para compensação, mesmo que não computado como receita primária pelo Banco Central, será considerada para fins de cumprimento da meta fiscal do governo. Dessa forma, esses montantes poderão servir como parte da compensação à desoneração. Hoje, no entanto, o cálculo válido para a verificação do resultado primário é o do BC.