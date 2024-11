Estadão Analisa: Haddad não viaja à Europa após pedido de Lula. E daí?

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 04, Carlos Andreazza comenta o cancelamento da viagem do ministro Fernando Haddad à Europa, a pedido de Lula, em meio à disparada do dólar. Governo enfrenta momento de turbulência no mercado, com expectativas sobre anúncio de pacote de corte de gastos, dólar chegou a R$ 5,869 na sexta-feira.

A viagem para a Europa afastaria o ministro do País numa semana crucial para o governo, que é cobrado a apresentar o pacote de medidas de revisão de gastos. Prometido para “depois das eleições municipais”, o ajuste nas despesas elevou as expectativas do mercado em relação ao potencial das medidas. Enquanto há uma pressão por essa divulgação, o governo age em seu próprio ritmo, o que evidencia a diferença entre o tempo do mercado e da política.

Andreazza também fala sobre a tentativa do governo Lula de mexer em despesas do Orçamento sem autorização do Congresso que provocou reação de parlamentares, que não aceitam perder influência na distribuição de recursos da União. Conforme o Estadão revelou na quinta-feira, 31, o Executivo encaminhou dois projetos de lei nesse sentido para o Legislativo.

Há duas preocupações principais de deputados e senadores: que, com a mudança, o governo cancele emendas parlamentares sem concordância do Congresso – o que hoje não é autorizado – e que passe a tirar dinheiro de algumas áreas e colocar em outras por conta própria, sem o poder de barganha que hoje os congressistas têm na mão.

O colunista também comenta sobre a decisão do ministro Flávio Dino que manda destruir livros de Direito com frases homofóbicas e discriminatórias às mulheres. Ministro do STF atende a pedido do Ministério Público Federal e determina a retirada de circulação de quatro livros jurídicos com frases discriminatórias à comunidade LGBTQIA+ e às mulheres; Estadão busca contato com a editora e os dois autores das obras.