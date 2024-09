Estadão Analisa: Marçal, Datena e o futuro do debate político

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 16, Carlos Andreazza comenta sobre o debate da TV Cultura com os candidatos à Prefeitura de São Paulo realizado neste domingo, 15, quando, após ser insultado por Pablo Marçal, o candidato do PSDB José Luiz Datena partiu para cima do adversário e o agrediu com uma cadeira. A transmissão do debate teve que ser interrompida.

Na volta do intervalo, o apresentador do programa, jornalista Leão Serva, anunciou que por conta da agressão, de acordo com as regras pré-estabelecidas, Datena foi expulso do programa. Alegando não estar passando bem, Marçal abandonou o programa. Os demais candidatos seguiram no programa. Andreazza comenta o futuro do debate político, após o incidente, e as projeções para a cidade de São Paulo.

O colunista também comenta a situação econômica do país e o ‘otimismo’ e a criatividade do Ministério da Fazenda e de Fernando Haddad com as contas públicas. O ministro disse que está “otimista” com a economia brasileira, mas sem subestimar os desafios. Entre eles, citou a compensação à desoneração da folha de pagamentos, cujo texto-base foi aprovado na quarta-feira, 11, pela Câmara.

O ministro afirmou ainda que os números da economia brasileira merecem ser comemorados, com inflação controlada e crescimento, mas ponderou que é necessário se manter atento ao futuro. Variáveis naturais, políticas e geopolíticas podem ter impacto, ele afirmou.

Andreazza também comenta sobre a liberação do ministro do STF Flávio Dino que autorizou o governo Lula a usar crédito extraordinário fora da meta fiscal no combate a incêndios. Ministro do STF afirmou que a crise climática provocada pelas queimadas é semelhante à devastação do Rio Grande do Sul causada pelas enchentes.