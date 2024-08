Estadão Analisa: Moraes manda informalmente TSE produzir relatórios sob medida para decisões no STF

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 14, Carlos Andreazza comenta sobre uma reportagem que trouxe à tona revelações sobre o uso de mensagens não oficiais pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Segundo a matéria, essas mensagens teriam sido utilizadas para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, documentos que posteriormente embasaram decisões do ministro no inquérito das fake news. O tema levanta questões sobre a legalidade e a transparência dessas ações, além de seu impacto nas investigações em andamento.