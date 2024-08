Estadão Analisa: Moraes no STF pediu relatório ‘rapidinho’ ao TSE para bloquear contas

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 20, Carlos Andreazza comenta as ações do ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao solicitar relatórios ao seu gabinete no TSE, que posteriormente seriam enviados ao Supremo para fundamentar decisões que resultaram no bloqueio de contas e na cassação de passaportes. Andreazza levanta questões sobre os limites da intervenção judicial e a atuação dos ministros das cortes constitucionais.

O colunista também analisa o almoço promovido pelo ministro Luís Roberto Barroso, nesta terça-feira, 20, que reunirá os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, onde as emendas parlamentares serão o principal “prato” servido. Este encontro revela o peso das negociações políticas no cenário atual, em que as emendas se tornaram um instrumento crucial na consolidação de apoios e na manutenção da governabilidade. Por fim, Andreazza também comenta o “efeito Galípolo”, destacando a atuação de Gabriel Galípolo no Banco Central, com a possibilidade de aumento de juros e os impactos na agenda econômica do país.