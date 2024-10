Estadão Analisa: O STF ‘recivilizador’ de Barroso completa um ano de anulações da Lava Jato

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 01, Carlos Andreazza fala sobre a decisão do governo de proibir as ‘bets’ que não tinham autorização para funcionar. Plataformas de apostas online que não pediram autorização à Fazenda para operar no País serão retiradas do ar no dia 11 de outubro pela Anatel.

O ministro Haddad afirmou que a Anatel vai tirar do ar de 500 a 600 sites de apostas nos próximos dias. Segundo ministro, pessoas com dinheiro depositado em sites que serão banidos devem pedir restituição de valores, que podem ser perdidos após bloqueio. “A Anatel vai bloquear do espaço brasileiro o acesso a esses sites”, disse o ministro, durante entrevista à rádio CBN. “Não é a administração da Fazenda (que faz esse bloqueio), mas nós estamos oficiando a Anatel”, complementou Haddad. Segundo ele, a situação é semelhante ao bloqueio do X no País, feito pela Anatel após ordem da Justiça.

Andreazza também comenta a atuação no ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso como presidente da corte. Barroso nos informa que a missão do Supremo é ‘recivilizar’ o País. Entretanto, completa também um ano de anulações da Lava Jato, onde se tenta apagar um histórico de corrupção que houve dentro da Petrobras ao longo dos governos petistas.

Por último, o colunista comenta a indignação do ministro do STF, Flávio Dino, com a continuidade do orçamento secreto dentro do Congresso. Ministro subiu o tom, criticou tanto legislativo como executivo, e marcou uma nova audiência pública. Ministro diz que ‘cumprir o devido processo orçamentário, consagrado constitucionalmente, não é uma escolha política ou administrativa, e sim um dever fundamental imposto aos três Poderes da República’.