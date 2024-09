Estadão Analisa: Os incêndios e a falta de planejamento ambiental no Brasil

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 19, Carlos Andreazza fala sobre a falta de planejamento ambiental no Brasil e os incêndios que queimam as florestas do país. Recentemente, o presidente Lula admitiu que Brasil ‘não estava 100% preparado’ para combater queimadas e que falta aos Estados estrutura de Defesa Civil, bombeiros e brigadistas.

Andreazza comenta a elevação da taxa Selic pelo Banco Central, pela primeira vez no 3º mandato de Lula em decisão unânime, juro sobe 0,25 ponto, a 10,75%. Última alta da taxa havia sido em 3 de agosto de 2022, comunicado deixa porta aberta para um possível aumento maior na próxima reunião. Assim como destacado pelo colunista, foi cumprida a ‘profecia’ de Gabriel Galípolo – indicado pelo governo Lula para sucedê-lo na presidência do BC a partir de 2025.

O colunista também volta a falar da situação da população da Venezuela. Relatório devastador da ONU comprova que a ditadura no país protagoniza ‘uma das mais agudas crises humanitárias da história recente’. “O governo da Venezuela intensificou dramaticamente os esforços para esmagar toda oposição pacífica ao seu domínio, mergulhando a nação numa das mais agudas crises humanitárias na história recente”, adverte uma Missão Independente da ONU que examinou a situação dos direitos humanos no país entre setembro de 2023 e agosto de 2024.