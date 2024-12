Estadão Analisa: ‘PIBão’ para novo voo de galinha? E o teatro das emendas parlamentares

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 04, Carlos Andreazza fala sobre o anúncio do PIB, com valor de R$ 3 trilhões e alta de 4% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Para este ano as apostas superam os 3,2% (revisados) de 2023. Os petistas correram às redes sociais para comemorar o que chamam de “efeito Lula” e desancar os que classificam como detratores.

Se olhassem os dados com mais cuidado, perceberiam que a taxa de investimento de 17,6% ainda é pífia, insuficiente para sustentar um crescimento econômico entre 3% e 4% ao ano de forma mais consistente.

Andreazza também comenta a situação das emendas parlamentares que serão liberadas ao Congresso. O governo se prepara para liberar R$ 7,8 bilhões em emendas individuais e de bancada estadual que estão represados em 2024. Deputados e senadores que acompanham a movimentação esperam o pagamento de todas as verbas atrasadas até sexta-feira, 6, na esteira da decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).