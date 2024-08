Estadão Analisa: ‘Relatoria de Moraes sobre inquérito dos vazamentos está em xeque’

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 27, Carlos Andreazza fala sobre os pedidos para que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, seja afastado da relatoria do inquérito do suposto vazamento de mensagens durante sua gestão no TSE.

Na semana de apresentação do Orçamento de 2025 e em meio a promessas de revisão de despesas, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propôs quadruplicar o gasto com o programa Auxílio Gás, que será rebatizado de Gás para Todos.

O desembolso deve saltar dos atuais R$3,4 bilhões para cerca de R$5 bilhões em 2025 e irá aumentar até 2026, ano da eleição presidencial, segundo informou o Ministério de Minas e Energia.

Lula ainda assinou nesta segunda-feira (26), uma MP que visa incentivar a indústria naval e o setor de petróleo e gás no Brasil.