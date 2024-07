Estadão Analisa: Rodrigo Pacheco e o projeto de estímulo aos governantes ‘caloteiros’

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 15, Carlos Andreazza fala da aprovação da PEC da Anistia na Câmara, que agora tramita no Senado. Essa emenda perdoa todas as legendas que não cumpriram a cota mínima de recursos destinados às candidaturas de pessoas pretas e pardas nas últimas eleições, gerando um debate sobre o descumprimento das normas eleitorais.

Outro tema analisado é a negociação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o governo federal para facilitar o pagamento das dívidas estaduais, que chegam a R$ 740 bilhões. Andreazza critica a proposta que, ao invés de promover responsabilidade fiscal, parece, em suas palavras, dar um “calote” nas contas públicas. Além disso, o episódio também discute a decisão do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) de solicitar a suspensão de um acordo que favorece a empresa dos irmãos Batista, a Âmbar Energia, por não cumprir com licitações no mercado energético.