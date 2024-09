Estadão Analisa: STF impede imprensa de auditar sistema de distribuição de processos

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 25, Carlos Andreazza fala sobre a proibição do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, que impediu o UOL e uma equipe de especialistas em tecnologia da informação de inspecionar o código-fonte do sistema de distribuição de processos judiciais aos ministros. Segundo ele, a análise do código-fonte poderia facilitar ataques de hackers e será feita no futuro, sem data definida.

Andreazza também comenta sobre a comitiva do presidente Lula que levou mais de 100 pessoas para Assembleia-Geral da ONU em Nova York. Até o momento, a fatura da comitiva brasileira na ONU já soma pouco mais de R$ 750 mil – os números são do Painel de Viagens do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, e devem subir nos próximos dias.

O colunista também comenta sobre a investigação contra o cantor Gusttavo Lima e as bets. Polícia diz que cantor está envolvido em esquema de lavagem de dinheiro e deu cobertura a dono de bet investigada. Defesa do sertanejo diz que ele é inocente.

Ainda sobre as apostas eletrônicas, segundo membro do grupo Jogadores Anônimos, que reúne viciados em apostas ‘Bets são o novo crack’. Entidade voltada para a recuperação de apostadores compulsivos nos jogos online diz que número de viciados vem crescendo, destruindo as finanças familiares dos envolvidos; para Instituto Jogo Legal, problemas serão resolvidos com a regulação das bets.