Estadão Analisa: Tarcísio do Centrão e os acenos à direita bolsonarista

No “Estadão Analisa” desta quarta-feira, 09, Carlos Andreazza fala sobre a liberação da plataforma X no Brasil. Após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o desbloqueio do X (antigo Twitter) em até 24 horas, a plataforma voltou ao ar para alguns usuários brasileiros na noite desta terça-feira. Internautas começaram a relatar, por volta das 19h30, que estavam conseguindo acessar o aplicativo. Na própria rede, o assunto foi aos trending topics, com 30,6 mil pessoas usando a expressão “voltou” na plataforma. No BlueSky, concorrente do X e para onde muitos usuários migraram, também há vários relatos do retorno da plataforma de Elon Musk no País.

Andreazza também comenta sobre a primeira eleição municipal onde na cadeira de governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas vê seu candidato avançar na capital e seu partido se fortalecer no estado, ganhando autonomia frente a Jair Bolsonaro, seu padrinho político. Fala dos acenos do governador ao centrão e à direita bolsonarista.

O colunista também aborda a defesa de Marçal que alega ‘liberdade de manifestação’ para publicação de laudo falso contra Boulos. Advogados afirmam ainda que ex-coach ‘não fabricou nem manipulou o conteúdo veiculado, limitando-se a divulgá-lo da forma como foi expedido’.

Na noite da última sexta-feira, 4, Marçal publicou nas redes sociais um laudo falso, para tentar apontar o suposto uso de cocaína pelo adversário Boulos. O documento forjado afirma que, às 16h45 do dia 19 de janeiro de 2021, o psolista teria dado entrada na clínica Mais Consulta com um quadro de surto psicótico grave e um exame apontava para uso de cocaína. A Polícia Civil e a Polícia Federal já atestaram a falsidade do documento.