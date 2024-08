Lira morde, Pacheco sopra: a saga das emendas parlamentares | Estadão Analisa

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 26, Carlos Andreazza fala sobre a relação entre Congresso e Governo Federal, com o presidente da Câmara Arthur Lira e o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, fazendo papeis diferentes nas discussões.

Apesar do acordo sobre o pagamento de emendas parlamentares, a verdade é que a relação política entre os três Poderes segue nebulosa, pois a percepção entre congressistas de que há uma “tabelinha” entre Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto permanece. A tese é classificada por magistrados como leviandade. Seja como for, parlamentares mapearam quatro pautas que podem contrariar interesses do Legislativo e invocar de novo a suposta parceria.

O colunista comenta sobre as o Orçamento da União para o próximo ano e que o TCU vê riscos para a meta fiscal de 2025.

Na Venezuela, Maduro continua sua perseguição aos opositores, com a prisão de mais uma jornalista.