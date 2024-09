‘Moraes leva decisão sobre o X para turma do STF chancelar’. Acompanhe o ‘Estadão Analisa’

O colunista ainda comenta sobre as justificativas dadas pelo ministro Barroso sobre a duração do inquérito “onipresente” de Moraes.

O julgamento será em uma sessão virtual extraordinária, conforme o despacho de Alexandre de Moraes , neste domingo, 1º, que liberou o processo para análise colegiada. Além de Moraes, compõem a Primeira Turma do STF a ministra Cármen Lúcia e os ministros Luiz Fux , Cristiano Zanin e Flávio Dino .

