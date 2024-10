PL não ganha eleição de Lula só com votos de Bolsonaro’, diz Valdemar Costa Neto | Estadão Analisa

No “Estadão Analisa” desta sexta-feira, 25, Carlos Andreazza analisa a fala do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que disse que seu partido não teria hoje votos para vencer uma eleição presidencial e defende atrair eleitores de centro para conseguir derrotar o PT em 2026.

Para Valdemar, o movimento de ampliar o eleitorado do PL para além da direita e da extrema direita não infringe o plano de reforçar a ideologia conservadora da legenda, já que ele diz procurar eleitores que defendam as pautas da direita.

O colunista comenta também sobre a entrevista de Simone Tebet, a ministra falou a jornalistas sobre medidas de revisão de gastos que podem ser apresentadas pelo governo até 2026, mesmo questionada, respondeu não poder adiantar quais medidas irão ao Congresso.

Andreazza ainda fala sobre a situação do Rio de Janeiro.