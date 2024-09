VENEZUELA: ‘Lula ainda não chama o ditador Maduro de ditador’ Acompanhe o ‘Estadão Analisa’

No “Estadão Analisa” desta terça-feira, 03, Carlos Andreazza fala sobre o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes e suas escolhas sobre o que levar ao plenário, o colunista se pergunta, “não vai levar o bloqueio à Starlink para apreciação dos outros ministros”?

Em contrapartida, o bilionário e empresário Elon Musk ameaçou apreender ativos do governo brasileiro em uma resposta ao bloqueio do X e de contas da Starlink, serviço de internet via satélite do grupo SpaceX. “A menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos do X e da SpaceX, buscaremos a apreensão recíproca de ativos do governo também”, ameaçou ele, em seu perfil no X, nesta segunda-feira, sem dar mais detalhes. Procurada, a presidência da República disse que não vai comentar.

Andreazza também comenta sobre como o governo Lula viu com muita preocupação a ordem de prisão emitida nesta segunda-feira, 2, pela Justiça da Venezuela contra o diplomata Edmundo González, candidato que enfrentou o ditador Nicolas Maduro nas eleições de julho. Em conversas reservadas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a dizer que o país vizinho está se distanciando cada vez mais da comunidade internacional.

Na avaliação do Itamaraty, Caracas tem mandado sinais de que não quer negociar. Lula ainda não chama Maduro de ditador, mas, de acordo com interlocutores, já percebeu que ele se enreda cada vez mais numa escalada autoritária.

O orçamento de 2025 da União também é tema do programa de hoje.