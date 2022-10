Academia Brasileira de Letras reafirma compromisso em defesa da democracia

A Academia Brasileira de Letras (ABL) divulgou nota nesta terça-feira, 11, onde reafirma seu compromisso com a democracia e repudia tentativas de seu enfraquecimento “por meio de intimidações aos poderes constituídos”. A associação afirma ainda ser contra “ofensivas à liberdade de expressão, à diversidade étnica e de gênero”.

Assinada pelo jornalista Merval Pereira, presidente da ABL, a publicação ainda enfatiza o apoio da instituição à ciência e preservação ambiental, sem declarar apoio a qualquer um dos candidatos à Presidência da República que disputam o segundo turno das eleições no prróximo dia 30.

Confira nota completa

Com a aproximação do pleito de 30 de outubro, a Academia Brasileira de Letras reafirma seu compromisso em defesa da manutenção da democracia e seu repúdio a tentativas de enfraquecê-la por meio de intimidações aos poderes constituídos. Opomo-nos a práticas ofensivas à liberdade de expressão, à diversidade étnica e de gênero. Manifestamos nosso irrestrito apoio à ciência, à preservação ambiental e nosso profundo respeito ao povo de todas as regiões do país, no endosso da livre e viva pluralidade cultural que nos caracteriza.

Merval Pereira, presidente