AL: veja a lista de deputados federais eleitos em 2022

Os eleitores de Alagoas definiram, neste domingo (2), nove deputados federais para representá-los na Câmara do Deputados. O mais votado foi Arthur Lira, do partido PP, com 219.452 votos, que representa 13,27% dos votos válidos. Ele tem 53 anos e é aliado do presidente Bolsonaro.

Deputados federais eleitos no AL