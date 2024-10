Alexandre Ferreira, do MDB, e João Rocha, do PL, disputam 2º turno em Franca

Ferreira tenta a reeleição e contou com o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e da ministra do Planejamento do governo Lula, Simone Tebet (MDB). Ele já tinha sido prefeito da cidade entre 2013 e 2016. Já João Rocha associa sua imagem à do ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL. Ele foi secretário municipal entre os anos de 1977 e 1982 e vice-prefeito entre 1989 e 1992.

O atual prefeito teve mais de 73 mil votos no primeiro turno, somando 47,1% da preferência do eleitor. O adversário do PL registrou 28,5%. Em terceiro ficou Guilherme Cortez (PSOL), com 14,6%. Mariana Negri (PT) veio em seguida, com 5%, e Dr. Ubiali (PSB) somou 3,4%. Outros quatro candidatos fizeram menos de 1% dos votos cada.