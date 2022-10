Alexandre Frota faz o ‘L’ e declara voto em Lula: ‘Errei em 2018′

Ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Alexandre Frota (PSDB) anunciou voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno e disse ter errado em 2018, quando apoiou o atual chefe do Executivo e foi eleito no bojo da onda bolsonarista daquele ano. O parlamentar publicou nas redes sociais uma foto fazendo o ‘L’ de Lula e disse que “jamais votaria em Bolsonaro”.

“Eu votei no primeiro turno no L, jamais votaria no Bolsonaro, e vou votar no Lula novamente. Vamos construir uma vitória ao lado dos que defendem um país melhor diminuindo a fome e a desigualdade social, um País que respeite a diversidade e as mulheres. Errei em 2018″, escreveu.

Eu votei no primeiro turno no L,jamais votaria no Bolsonaro,e vou votar no @LulaOficial novamente. Vamos construir uma vitória ao lado dos que defendem um país melhor diminuindo a fome e a desigualdade social,um País que respeite a diversidade,e as mulheres.Errei em 2018 🇧🇷 pic.twitter.com/lwsj4qIQe0 — Frota 777🇧🇷 (@77_frota) October 3, 2022

Alexandre Frota (PSDB) foi eleito na onda do bolsonarismo em 2018, mas se afastou do presidente durante seu mandato.

O deputado desembarcou do bolsonarismo em 2019 após se desentender com seu antigo partido, o PSL (que também era a sigla de Bolsonaro), por criticar as atitudes do presidente e divergir da legenda quanto à reforma da Previdência. Frota se elegeu para a Câmara dos Deputados em 2018 com mais de 150 mil votos. Neste ano, tentava uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), mas recebeu 24 mil votos e não se elegeu.