Ramagem é oficializado à prefeitura do Rio após ser alvo da PF e receber apoio tímido de Bolsonaro

O diretório do PL no Rio de Janeiro confirmou Ramagem após a candidatura do deputado ser colocada em xeque depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirar o sigilo do áudio da reunião entre o ex-presidente, o general Augusto Heleno (então chefe do Gabinete de Segurança Institucional) e o ex-chefe Abin e revelar o suposto esquema.

Prevaleceram os planos do senador Flávio Bolsonaro, mentor da indicação de Ramagem ao posto. O filho “01″ do ex-chefe do Executivo é considerado a ponte entre o ex-diretor da Abin e Bolsonaro. Flávio saiu em defesa de Ramagem após o áudio investigado e tratou de colocar panos quentes na irritação causada pelo deputado no chefe do clã da zona oeste do Rio.