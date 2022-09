Angélica declara voto em Lula e diz que nunca cogitou apoiar Bolsonaro

A cinco dias das eleições, Angélica Huck declarou que votará em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de Presidente da República. A apresentadora utilizou as redes sociais na noite desta terça-feira, 27, para expressar seu posicionamento político após uma declaração antiga vir à tona.

Pelo Twitter, a loira comentou sobre uma entrevista na qual citava dificuldade para escolher em qual candidato votar. Angélica explicou que, apesar de publicada nesta terça, a declaração tinha sido dada há mais de um mês e, agora, a poucos dias do pleito, ela já estava com a decisão tomada. A artista ainda aproveitou para reforçar que nunca cogitou votar em Jair Bolsonaro (PL).

Esta declaração foi dada ha mais de 1 mês. Mas de fato tive muita dificuldade em decidir meu voto. Vale ressaltar que em tempo algum cogitei votar no atual presidente. Por fim, decidi votar no Lula. https://t.co/lOQyPVvZ37 — Angélica Huck (@angelicaksy) September 28, 2022

“Esta declaração foi dada há mais de 1 mês. Mas de fato tive muita dificuldade em decidir meu voto. Vale ressaltar que em tempo algum cogitei votar no atual presidente. Por fim, decidi votar no Lula”, escreveu na postagem. Nesta terça-feira, o nome de Angélica chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Angélica é casada com o também apresentador Luciano Huck, que chegou a ter o nome cogitado para disputar a corrida eleitoral pela Presidência. Nas últimas semanas, muitos artistas têm se manifestado publicamente sobre a votação. Mais cedo, Xuxa Meneghel também declarou apoio a Lula por meio de um vídeo publicado no Instagram. Vestindo um casaco vermelho, ela fez um sinal de “L” e depois transmitiu uma mensagem em Libras. De acordo com Paloma Bueno, tradutora e intérprete de Libras, a apresentadora disse: “Lula é amor, ele sim. ELe, arma, não”.

A campanha do petista tem contado com o apoio de artistas para atrair eleitores de Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), e de indecisos no primeiro turno, com ações pelo voto útil. Um vídeo publicado na semana passada pelo candidato a deputado por São Paulo Guilherme Boulos, que apoia Lula na corrida presidencial, mostra diversos cantores e atores cantando o “Vira voto” e fazendo com as mãos a sinalização de uma arma - referência usada por Bolsonaro e seus partidários - se transformando no “L” de Lula. A iniciativa contou com cantores, como Gal Costa, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Nando Reis e Daniela Mercury, e atores, como Denise Fraga, Drica Moraes e Cissa Guimarães.

Falta pouco. Agora é hora de virar voto! pic.twitter.com/2aRszKVmJ1 — Boulos 5️⃣0️⃣1️⃣0️⃣ (@GuilhermeBoulos) September 21, 2022