Ao vivo: Lula toma posse como presidente da República; acompanhe

Quem é Ricardo Stuckert, o fotógrafo de Lula chamado de ‘John Wick’ da cerimônia de posse

Uma cena na cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou a atenção na tarde deste domingo, 1º. Durante o desfile em carro aberto a caminho do Congresso Nacional, uma figura foi vista correndo de um lado para o outro do Rolls-Royce presidencial enquanto equilibrava câmeras, lentes e um controlador de drone. O “perrengue” transformou o nome de Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial do presidente, em um dos assuntos mais comentados do dia nas redes sociais.

Ricardo Stucker, à esquerda e com uma câmera na mão, acompanha Lula durante a posse Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Vídeos de Stuckert ao lado do Rolls-Royce lhe renderam comparações com John Wick, o personagem vivido nos cinemas por Keanu Reeves na franquia de mesmo nome.

João Ker