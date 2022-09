Após receber apoio de Meirelles, Lula diz que ‘ponte para o futuro’ de Temer ‘cavou abismo’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o programa intitulado “Uma Ponte para o Futuro”, documento que serviu de base para o governo Michel Temer. Segundo ele, propostas que estavam no texto jogaram o País em um “abismo”.

Leia também Autor de impeachment de Dilma, Miguel Reale Jr. anuncia apoio a Lula e Janaina diz que já imaginava

“Deram um golpe, fizeram uma proposta de construir uma ponte para o futuro e cavaram um abismo para que a sociedade caísse dentro do abismo”, disse Lula durante encontro com representantes de movimentos em defesa das pessoas com deficiência nesta quarta-feira, 21, em São Paulo.

A declaração foi feita dois dias após um evento em que o petista recebeu o apoio do ex-ministro da Fazenda de Temer Henrique Meirelles (União Brasil). Meirelles foi um dos entusiastas da ponte para o futuro e do teto de gastos, implementado no governo emedebista. Na última segunda-feira, o ex-ministro declarou apoio à candidatura do petista e fez o “L” com as mãos para foto, em alusão a Lula. O programa “Uma Ponte para o Futuro” foi apresentado por Temer logo após o impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016.

Petistas chegaram a procurar diálogo com Temer, que fez um aceno ao dizer que a ex-presidente é “honesta”. Dilma reagiu: “Agradeceria que o senhor Michel Temer não buscasse limpar sua inconteste condição de golpista utilizando minha inconteste honestidade pessoal e política”.

Em entrevista ao Estadão após declarar apoio a Lula, Meirelles disse que o petista já está falando as coisas “certas”, mas avalia como “equivocada” declarações de Lula de que vai revogar o teto de gastos.

Nesta quarta-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, negou que o apoio de Meirelles impacte no plano de governo petista. “Essa coisa de teto de gastos já foi. Ninguém mais respeita o teto de gastos”, disse.