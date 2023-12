Aprovação do governo Lula cai 6 pontos em um ano, diz pesquisa PoderData

RIO – A aprovação ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu seis pontos percentuais desde o início do atual mandato e chegou ao menor índice apurado, de acordo com o instituto de pesquisa PoderData. Em janeiro, a aprovação era de 52%, mas caiu para 46% na pesquisa realizada entre os dias 16 e 18 deste mês.

Segundo o PoderData, a taxa de desaprovação ao governo petista subiu cinco pontos, de 39% para 44%. 10% disseram que não sabem. Este é o quinto levantamento do instituto desde o início deste ano.

Em comparação com os resultados do último levantamento, divulgado em setembro, a oscilação na aprovação de Lula é de 2% para baixo, ficando dentro da margem de erro. No mesmo período, a desaprovação também oscilou 1% para baixo. No entanto, a variação durante o ano mostra resultados desfavoráveis ao governo do petista.

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Foto: Wilton Junior/Estadão

Foram feitas 2,5 mil entrevistas por telefone em 244 municípios nas 27 unidades da federação. De acordo com o PoderData, a margem de erro da pesquisa é de dois pontos com intervalo de confiança de 95%. O levantamento levou em consideração a proporção entre idade, sexo, renda, escolaridade e localização geográfica.

De acordo com os dados do levantamento, o presidente Lula perdeu apoio entre grupos que garantiram a vantagem do petista sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022. O índice de aprovação caiu entre as mulheres e os mais pobres, aqueles que recebem até dois salários mínimos e os que estão desempregados.

O presidente tem a maior aprovação entre os jovens, que têm entre 16 e 24 anos, e os mais velhos, com 60 anos ou mais, com 55% e 56%, respectivamente. A menor aprovação está entre os que têm entre 25 e 44 anos.