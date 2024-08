Articuladores do PRTB de Pablo Marçal trocam carros de luxo por cocaína para o PCC, diz polícia

Uma semana depois de deixar oficialmente a presidência partidária, Tarcísio Escobar teve um encontro com o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), como representante do PRTB. Zacarias disputa a eleição deste ano e nega conhecimento sobre as investigações envolvendo Escobar. Em abril, o ex-presidente do PRTB paulista também participou de um evento de apoio ao pré-candidato Marcelo Lima (Podemos), em São Bernardo do Campo, também no ABC Paulista. Tarcísio Escobar aparece em fotos publicadas nas redes sociais do vereador Ivan Silva.

A assessoria de imprensa de Lima afirmou que a construção da aliança com o PRTB, para a eleição de prefeito em São Bernardo do Campo, passou por um contato direto com a Executiva Nacional do PRTB, sem influência do Diretório Estadual. “Salientamos ainda que nunca existiu qualquer associação direta com a pessoa mencionada na matéria”.