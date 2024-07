Assembleia Legislativa de SC aprova multa para quem for pego portando drogas em espaço público

Para se contrapor à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), os deputados estaduais de Santa Catarina aprovaram, na última terça-feira, 2, projeto de lei que multa pessoas que portarem ou usarem drogas em público no Estado. O texto foi aprovado por 39 votos favoráveis e somente um contrário. O projeto segue para a análise do governador Jorginho Mello (PL).

Em seu perfil oficial no X (ex-Twitter), o mandatário afirmou que considera a lei constitucional e vai sancioná-la. “Nós temos que livrar a sociedade desse mal, que o mal do século. Nós temos que coibir isso”, disse, na publicação.

A multa será de um salário mínimo, aplicada a quem for pego com drogas ilícitas em espaço aberto ou fechado nas proximidades de órgão, instituição ou construção pública, incluindo ruas e parques. O projeto estipula que 50% dos recursos serão aplicados no Fundo Estadual para Melhoria da Segurança Pública, 25% se destinarão ao Fundo Estadual Antidrogas e 25% para o Fundo Estadual da Saúde.

Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Foto: Alesc