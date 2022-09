Assinantes poderão assistir às sabatinas do ‘Estadão’ com os presidenciáveis presencialmente

Assinantes do Estadão poderão participar presencialmente das sabatinas com os candidatos à Presidência organizadas pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). As sabatinas serão realizadas entre os dias 16 e 21 de setembro, sempre a partir das 10h, na sede da fundação, em Higienópolis, na capital paulista. Quatro candidatos foram convidados: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); o presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição; o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB). A campanha de Bolsonaro ainda avalia o convite. A assessoria de Lula informou que ele não irá participar. Ciro e Simone já confirmaram presença nos eventos.

Confirmadas as ausências de Bolsonaro e Lula, os organizadores farão um evento alternativo - na mesma data e horário - para debater, com convidados, os desafios do próximo governo.

Os candidatos à Presidência Ciro Gomes e Simone Tebet confirmaram presença na sabatina

Haverá limite de 100 vagas por sabatina e o Estadão vai fazer uma triagem entre os assinantes que manifestarem interesse e preencherem o formulário em http://estadao.com.br/e/inscricoes. Importante dizer que o Estadão não vai prover qualquer ajuda de custo para viabilizar a participação dos assinantes. O interessado precisa estar vacinado contra a covid-19 e apresentar o comprovante de imunização no momento da entrada na FAAP.

Participar presencialmente da sabatina representará uma experiência única ao assinante, pois o público em geral - exceção feita aos convidados da FAAP - terá acesso apenas à transmissão online. As sabatinas serão transmitidas pelas plataformas digitais do Estadão, incluindo cobertura e transmissão também pela Rádio Eldorado.

Acompanhe as sabatinas do Estadão no Teatro FAAP

16/9 - Jair Bolsonaro (PL) - ainda avalia participação

19/9 - Simone Tebet (MDB)

20/9 - Lula (PT) - informou que não irá participar

21/9 - Ciro Gomes (PDT)