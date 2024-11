Em entrevista ao jornalista Antonio Polito, o historiador Eric Hobsbawm admitiu, com certo constrangimento, a opção por ter se silenciado após as denúncias ocorridas em 1956, quando a União Soviética massacrou o movimento revolucionário na Hungria. Ao assumir que sua militância política naquela época tendeu para um “preconceito favorável ao avanço da causa pela qual lutamos”, Hobsbwam reconheceu que: “embora espere não ter dito ou escrito nada sobre a União Soviética de que me deva me sentir culpado, procurei evitar tratar desse tema diretamente, pois sabia que, se o fizesse, teria escrito coisas que seriam difíceis para um comunista dizer sem afetar sua atividade política e os sentimentos de seus companheiros”.

Essa posição chegou a influenciar o próprio tema de estudo do autor. Ao ser perguntado acerca da relação entre o que ocorreu em 1956 e sua ênfase no estudo do capitalismo, Hobsbawm respondeu: “Para ser sincero, sim. Também é por isso que escolhi me dedicar ao estudo do século XIX, em vez do século XX. Porque eu via que tudo o que era produzido pelo Partido Comunista soviético em termos de história contemporânea era inaceitável”. Em relação à sua permanência, o historiador britânico relatou: “Por que permaneci por tanto tempo após a crise de 1956? Creio que por lealdade a uma grande causa e a todos aqueles que por ela sacrificaram suas vidas. [...] Se eu me arrependo? Não, não creio. Tenho plena consciência de que a causa que abracei revelou-se infrutífera. Talvez não devesse seguir por esse caminho. Mas, por outro lado, se os homens não cultivam o ideal de um mundo melhor, eles perdem algo”.

Por fim, reconhecendo a instrumentalização da História como um fator político, o historiador inglês também admitiu que seu silenciamento em relação aos crimes cometidos pelo stalinismo fazia parte de um projeto maior em torno de interesses específicos e programáticos.

O pano de fundo desse processo de corromper a História em torno de um ideal, que justifique a utilização instrumentalizada de conceitos em prol de uma perspectiva revolucionária, ganhou capilaridade com os caminhos trilhados pela Revolução Francesa, bem como daqueles que a interpretaram como um novo projeto social de humanidade. Em seu livro “Tolos, fraudes e militantes”, o filósofo Roger Scruton apresenta um cenário de cooptação dos conceitos de liberdade, alienação, sujeito e objeto, realizado pelo filósofo Alexandre Kojève através das leituras e interpretações das obras de Hegel. Eclipsando as conclusões mais conservadoras do pensador alemão, Kojève criou uma verdadeira escola relativista em torno dos sentidos da História.