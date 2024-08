A cadeia de custódia é um conceito fundamental no Direito Processual Penal e está intimamente ligada aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, previstos no artigo 5º da Constituição Federal. O instrumento foi criado para garantir ao acusado o acesso a toda informação relacionada à prova apresentada, podendo contestá-la, apresentar contraprovas e questionar os métodos empregados na análise do elemento probatório.

Em 2019, o Pacote Anticrime introduziu uma série de medidas para garantir a integridade das evidências desde a sua coleta até a sua apresentação em juízo. Conforme o artigo 158-A do Código de Processo Penal, a cadeia de custódia envolve a identificação de todos os elementos probatórios, detalhando como foram coletados, transportados e armazenados. Este processo é essencial para assegurar que não sejam adulterados e que sua autenticidade seja mantida.

A falta de cumprimento adequado dessa cadeia compromete a integridade das provas e, consequentemente, a justiça dos processos penais. Isso é especialmente grave na análise de evidências digitais. Diferentemente das físicas, como uma faca com vestígios de sangue, as provas digitais podem ser facilmente manipuladas. Mensagens de e-mail, conversas de WhatsApp, áudios e outros dados digitais são editados e frequentemente transferidos entre dispositivos sem o devido cuidado com a preservação de sua integridade. A prática comum de tirar prints de telas e repassar mensagens compromete a validade desse material, pois não há garantia de que não foram alterados.

Para deixar essa situação ainda pior, essas evidências raramente passam por perícias para atestar sua veracidade. Um dos maiores obstáculos para a correta análise desse tipo de elemento probatório é a baixa quantidade de peritos criminais oficiais em atuação nos estados.