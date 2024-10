O prefácio de Antonio Penteado Mendonça, Presidente da Academia Paulista de Letras, já enfatiza o exitoso propósito do autor: ele “vive, respira e dá a dimensão do seu amor pela primeira Faculdade de Direito do Brasil, velha de quase dois séculos, desde sempre instalada num dos cantos do Triângulo onde brotou a Cidade de São Paulo”.

Luiz Haroldo é um historiador. Por isso integra a Academia Paulista de História. Todavia, não é aquele repetidor de datas e fatos cronológicos, de aridez que, não raro, desestimula a pesquisa e o interesse pelo resgate do encadeamento existencial do passado. Ele sabe prender a atenção do leitor, ao temperar o relato com bem dosado e fino humor. Entremeia episódios que vivenciou com estirpes familiares, desvenda a genealogia dos troncos tradicionais de Piratininga e fornece detalhes não explorados pelos manuais de aprendizado.

Seu convívio com Miguel Reale Júnior e com Chico Buarque de Holanda foi circunstância que disparou substanciosa análise do maior jusfilósofo que o Brasil já conheceu, o gigantesco Miguel Reale. Convivi com o pai na Academia Paulista de Letras, e hoje convivo com o filho. Ebe Reale, também citada, me honrou permitindo prefaciasse um livro dela.

Não tive o privilégio de cursar o Bacharelado nas Arcadas, sou aluno da também gloriosa PUC-Campinas, mas a pós-graduação foi no Largo de São Francisco. Daí o meu encanto ao reencontrar o Professor Joaquim Canuto Mendes de Almeida, cujas aulas de Direito Processual Penal me instigaram. Ele dizia: “Não é adequado chamar a possibilidade de entrar em juízo de “direito de ação”. Na verdade, é “ônus de ação”, tamanho o calvário que a parte precisa percorrer, até ver reconhecido o seu direito!”. Isso, em 1970, há meio século! Se ele visse hoje esta Justiça de quatro instâncias e de caótico sistema recursal, o que diria?