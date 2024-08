Pois bem, à primeira vista muitas pessoas mundo afora pensaram que a cena reproduzia a célebre L’Ultima Cena, de Leonardo da Vinci, de cerca de 1498. Protestos por conta da pretensa sátira à cena cristã foram registrados, inclusive partindo da Conferência dos Bispos Católicos da França. Contudo, num exame mais apurado, a presença do azul e alegre Dionísio, deus grego da festa e do vinho, revelou que a remontagem se referia à obra A Festas dos Deuses, do pintor holandês Jan van Bijlert, de cerca de 1635. A obra se encontra hoje em dia em Dijon, França, no Museu Magnin. Logo, faz parte do patrimônio cultural que a França desejava mostrar ao mundo.

A revelação da inspiração do tableau vivant foi feita por Thomas Jolly, diretor artístico da cerimônia de abertura dos jogos olímpicos Paris 2024, que declarou que a intenção era falar do amor e da inclusão através da releitura da festa dos deuses gregos. Convenhamos, é de amor e de inclusão que nosso mundo precisa. E, concordemos, a chance de fazer o mundo pensar em paz através do riso e da sátira é uma grande ideia!

Percebemos que a confusão entre a festa cristã e a festa dionisíaca aconteceu por conta da fama que a cena da Última Ceia de Da Vinci alcança e do pouco conhecimento que a população em geral tem da obra de Jan van Bijlert. Mas o que causou realmente surpresa foi a incapacidade de nosso mundo atual entender que o riso na arte é uma forma de construção de novos significados e novas leituras, como já trazia o teórico russo Mikhail Bakhtin (1895), e de promoção de uma sociedade plural e democrática.

O riso, a sátira e notadamente a paródia são legalmente permitidas em quase todas as nações e consubstanciam o constitucional direito de liberdade de expressão. É um expediente empregado amplamente na história da arte. Tem limitações, como todo direito as tem. Mas, no contexto artístico, é majoritariamente aceito em releituras de obras de arte como a apresentada na abertura das Olimpíadas.

E, lembre-se: a Última Ceia não foi parodiada na festa dos jogos olímpicos. Mas já o foi várias vezes, tanto no cinema quanto na arte contemporânea, no mundo dos HQs e no universo virtual. Andy Warhol, artista pop de projeção no século XX, fez a sua versão da obra em 1986. Em 1961, o cineasta Luis Buñuel trouxe a cena no filme Viridiana: em torno da mesa da ceia havia moradores de rua. Até mesmo a Turma da Mônica já teve sua versão da última refeição de Cristo!