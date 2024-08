Animais gregários que somos, nossa necessidade de nos relacionar e interagir com outros nos desperta sentimentos variados em relação aos que se tornam nossos próximos. Simpatia, afinidades de diversas naturezas, culturais, esportivas/clubísticas, ideológicas, sociais, de vizinhança, profissionais e tantas e tantas outras. Eu diria que a empatia ou antipatia por alguém muitas vezes não possui nenhuma razão concreta, detectável. Simpatiza-se ou não e ponto. O afeto; a empatia; a atração, por vezes independem de qualquer afinidade ou identidade.

Na vida de cada um de nós existem os núcleos que centralizaram as nossas amizades, cultivadas no curso dos anos. No meu caso eu aponto a rua Stella, na Vila Mariana/Paraiso, onde formamos desde a infância uma turma, a Turma Stella, cujos remanescentes até hoje se reúnem. Convivem, aproximadamente há mais de setenta anos. Alguns estudaram no mesmo colégio onde se conheceram no jardim da infância. Eu sou um deles. Outro polo agregador no meu caso foi a Faculdade de Direito da PUC e a Advocacia. Nesses três locais posso afirmar ter criado o meu arsenal de amigos e companheiros de jornada.

As recordações que familiares e amigos me trazem e que os coloca presentes em minha vida, apesar de suas ausências, levam-me à repetida indagação: por que eles se foram? Indagação sem resposta. Em seguida assalta-me um questionamento em relação ao tempo: fala-se que o tempo “fechou”; que o tempo “abriu”; que o tempo “passou”; que o tempo é “implacável”. Ah! Como eu gostaria que me dissessem que o tempo “parou”. Parou e não levou ninguém. Os nossos eternos presentes jamais estariam ausentes.

Esse meu anseio está ligado a uma marca do envelhecimento, melhor dizendo, do passar dos anos, que são as perdas. Claro, quanto mais marcha o tempo mais ele carrega consigo os nossos queridos. Como todos eles deixaram rastros aflora o sentimento de suas perdas. Mas, paradoxalmente, as suas ausências nos trazem as suas presenças. É muito bom que assim seja.