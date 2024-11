Esse amor de marido pela mulher não oculta a profunda convicção religiosa de Ives, que tem a certeza do reencontro, “pois, se Deus não queria que os casais se separassem em vida, certamente não os separará no céu”.

A presença de Ruth ausente está em cada página da primorosa publicação. Na véspera do dia em que Ruth foi chamada para o etéreo, Ives escrevia um “soneto lido para meu amor em seu ouvido”: “Eu sinto o peito tão dilacerado/E uma vontade imensa de chorar/Revejo cada instante do passado/Iluminado pelo teu olhar. A Deus imploro, humilde, a tua cura/Que como Pai conhece o teu destino/jamais o teu encanto e formosura/ Perdeste desde o tempo d’eu menino. Preciso que o milagre Deus conceda/Que voltes desta luta para nós/Andando sempre juntos na vereda/Da vida, como pais e como avós. Já disse que sem ti não sei viver/Pois tu és, para mim, meu próprio ser”.

A fé que alimenta Ives Gandra da Silva Martins o acompanha e é lenitivo. Simultaneamente ao exercício da poesia, em que é dos maiores, continuou o seu apostolado e não deixou perecer a atividade profissional idônea e exitosa. Coerente com suas posições, emite, corajosamente, críticas a quem quer que, a seus olhos, se desvie da ética e da postura compatível com os mais elevados princípios que devem reger o sistema Justiça.

Somente a certeza no cumprimento da promessa de Cristo de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que este estágio transitório é preparo para a existência integral, junto ao Criador, é que permite ao Ives viúvo reconhecer que “O Tempo Passa”, mas não abala a sua crença.

Esse soneto a Ruth serve para uma substanciosa reflexão a cada um de nós: “Querida, o tempo passa até que fica/Assim aconteceu em nossa vida/Memória do passado faz-se rica/Com o que menos dói tua partida. Voltei a trabalhar e da família/Com carinho cuidar e com afinco/Na casa, vou atrás de tua trilha/Sem ser, como já foi, aquele brinco. A falta que me fazes é brutal/Mas escondo dos outros como posso/Procuro ser em tudo natural/Vivendo neste lar que foi tão nosso. Consola-me pensar que Deus, um dia/Nos unirá de novo, na alegria”.