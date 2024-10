É o caso do “rebaixamento” da posição do cônjuge e do companheiro quando da morte do parceiro afetivo, aos quais pretende-se a realocação para o terceiro lugar na ordem de vocação hereditária, ressuscitando o que era previsto na Lei Feliciano Pena de 1907, onde o cônjuge sobrevivente somente herdava na falta de descendentes e ascendentes. Tal iniciativa altera profundamente a previsão atual do artigo 1.829 do Código Civil e dá as costas para um fato que não deixou de ser uma dura realidade: a vulnerabilidade econômica nas relações afetivas, diante da desigualdade econômica da mulher. Uma coisa é possibilitar que os pares escolham por não concorrerem com os descendentes e/ou ascendentes. Outra, muito diferente – pretendido pelo anteprojeto –, é impor isso como regra e condicionar a participação do parceiro afetivo na herança à realização de testamento, ignorando a vulnerabilidade econômica nas relações afetivas.

Um segundo ponto diz respeito a questões que ficaram fora. Os artigos que tratam de regulamentar, finalmente, as técnicas de reprodução humana assistida são mera reprodução do que já orientam as Jornadas de Direito Civil e o Conselho Federal de Medicina. Autoriza-se a barriga solidária (que deve pertencer à família de um dos parceiros, com parentesco de até quarto grau), mas proíbe a barriga de aluguel (hipótese em que uma pessoa cede seu corpo para gerar o filho de outro casal, mediante pagamento pelo serviço prestado).

Tal restrição torna a barriga de aluguel acessível apenas para aqueles que têm recursos para buscar essa opção em países onde a prática é legal, criando desigualdade no acesso aos serviços reprodutivos. Além da proibição violar a autonomia reprodutiva das mulheres, ainda leva a práticas clandestinas (a exemplo da inseminação caseira ou auto inseminação) e ilegais, onde a falta de regulamentação pode resultar em abusos e exploração, tanto de gestantes quanto de futuros pais. A chancela do texto projetado à proibição da barriga de aluguel no Brasil não apenas inviabiliza a garantia constitucional da livre iniciativa familiar, mas também discrimina grande parte da população que não tem acesso a clínicas de reprodução assistida, em razão do alto custo financeiro desses procedimentos.

O terceiro e último ponto figura, certamente, entre os mais polêmicos: alienação parental. Hoje regulamentado pela Lei n. 12.318/2010, o tema divide opiniões: há aqueles que defendem a revogação da lei, em razão de suposta discriminação contra mulheres e meninas, imputando à legislação a perda da base de residência dos filhos em favor do pai abusador; e há aqueles que advogam pela sua manutenção, como meio eficaz de assegurar e proteger crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em seu contexto familiar, em relação a atos praticados por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, que impliquem em violência psicológica e abuso moral. Ouso complementar que a Lei n. 12.318/2010 não apenas apresenta-se como instrumento de proteção à criança e ao adolescente, totalmente distante de qualquer discriminação de gênero, mas também representa um avanço na compreensão da importância e da complementaridade das funções parentais.