O SUSP (Sistema Único de Segurança Pública) foi criado pela Lei n. 13.675, de 2018, com o objetivo de promover uma atuação integrada, sistêmica, harmônica e cooperativa dos órgãos de segurança pública (todas as polícias e guardas municipais). Tal qual já acontece no SUS (Sistema Único de Saúde), celebrado por sua eficiência, a atuação com a coordenação da União não teria o objetivo de submeter os demais entes a um rígido controle, tampouco desconsiderar as especificidades de cada comunidade. Trata-se, sim, da concretização do federalismo cooperativo, promovendo a colaboração entre as diferentes esferas, troca de experiências e aumento da eficiência.

A constitucionalização do tema eleva o status de uma política essencial e cria uma sinergia pela elaboração de normas federais. É sabido, todavia, que normas não bastam. Ação e treinamento de agentes são indispensáveis para que a União possa exercer o papel de apoio e direção e acolhimento de especificidades. Por fim, a alteração constitucional é a oportunidade de criar a polícia ostensiva na esfera federal, que deixa de ter competência apenas para reagir ao crime e punir, mas também para atuar de forma preventiva.

Assim como os veículos que foram automatizados, o crime teve muitas alterações. As pessoas estão constantemente em movimento físico e conectadas por redes digitais, exigindo atuação interestadual e até internacional. Não está em um futuro distante a necessidade de atuar em metaversos e realidades absolutamente imateriais, demandando-se um investimento incomum para órgãos governamentais. Nesse aspecto, a atuação conjunta é uma exigência de um Estado responsável com os recursos públicos, evitando retrabalho e permitindo o compartilhamento de conhecimento e tecnologia.

A existência de diretrizes comuns para a atuação dos órgãos de segurança pública traz um enorme ganho em termos de gestão e criação de políticas, facilitando a análise de dados, os diagnósticos e a formulação de políticas públicas (sobretudo preventivas). Além disso, permite desburocratizar a realização de atos investigativos e facilita a comunicação entre os entes federativos que utilizarão modelos de registro de atos e sistemas similares.

Não se trata de optar por um modelo que dê competência apenas para os Estados ou um modelo que dê competência apenas para a União. Trata-se de escolher um modelo inclusivo, que abarque todas as necessidades dos cidadãos brasileiros diante de uma realidade absolutamente nova que se apresenta. Já passou da hora de pararmos de nos perder nas curvas dessa pista antiquada e ineficaz para criar um novo caminho, em que novas vidas não se percam e em que os cidadãos se sintam seguros em tantos aspectos.