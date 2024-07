Aqueles que criticam o atual Judiciário brasileiro podem ter certa razão. Justiça com quatro instâncias e sistema recursal caótico não satisfaz a ninguém. À exceção de quem não tem razão e prefere que as lides se eternizem.

Todavia, pense nos absurdos da Justiça brasileira ao tempo em que Mauá viu-se envolvido em demandas, muitas delas só justificáveis porque ele era uma celebridade empreendedora. E a inveja não suporta o sucesso de quem empreende. Tem de fustigá-lo.

Mas uma decisão do Tribunal de Comércio da capital do Império confiscou ao Banco Mauá parte desses adiantamentos. A injustiça era tamanha, que se recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça (era a cúpula judicial da época; o STF só surgiu com a República) e este, por unanimidade de votos, fulminou o acórdão do Tribunal de Comércio por manifesta nulidade. Só que a jurisprudência permitia que uma decisão da mais alta Corte ainda fosse revista por um Tribunal local. No caso, o da Bahia. Houve empate e o desempate, a cargo do Presidente do Tribunal, anulou o voto unânime do Supremo Tribunal de Justiça. O Banco Mauá perdeu a causa.

Não causa espécie que a processualística imperial admitisse recursos em causas cujo mérito já fora solucionado pelo Supremo? Evidente a política a envolver tais julgamentos. Mauá houve três casos flagrantes nesse sentido. O primeiro, já se relatou acima. O segundo é o da tormentosa questão Moura-Ferreira, em que suas relações pessoais com o advogado do adversário, Conselheiro Nabuco de Araújo, se estremeceram e a polêmica entre ambos foi parar nos jornais e repercutiu no Parlamento. Nesta, Mauá venceu.