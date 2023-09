Bolsonaro ganhou ‘pássaro’ de R$ 100 mil no Catar e Taj Mahal de R$ 60 mil da Índia

Em meio a investigação sobre as joias sauditas presenteadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro que acabaram retidas no Aeroporto de Guarulhos, a Polícia Federal analisou não só a lista dos 9 mil presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante seu mandato, mas também arquivos do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica que detalham as características e os altos valores de outros objetos entregues ao ex-chefe do Executivo não só por expoentes das arábias, mas também líderes de outros Países.

Nos documentos é citado por exemplo um relógio de mesa de prata, parcialmente banhado em ouro e cravejado de rubis, diamantes e esmeraldas. O objeto, avaliado em R$ 97 mil, foi dado a Bolsonaro pelo Xeique Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani, em almoço em Doha em 17 de novembro de 2021.

Também em Doha, Bolsonaro recebeu das mãos de Tamim uma escultura avaliada em R$ 101.473. A obra de arte, entregue durante almoço oferecido por Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, em 28 de outubro de 2019, retratava o pássaro ‘Yellow Wagtail’ (Alvéola-amarela), ave nacional do Catar.

O órgão responsável por analisar e documentar o que é presenteado a Presidência elabora listas descrevendo todos os detalhes dos presentes encaminhados ao chefe do Executivo, com fotos e a avaliação do valor dos objetos, desde livros, até joias, quadros e obras de arte.

Algumas de tais relações foram encartadas no inquérito sobre as joias sauditas, que era conduzido pela Polícia Federal em São Paulo e acabou remetido ao Supremo Tribunal Federal após a abertura da Operação Lucas 12:2 - investigação sobre suposto esquema de venda de presentes dados a Bolsonaro enquanto chefe de Estado.

Veja a seguir a lista e as fotos de alguns dos presentes de alto valor entregues a Bolsonaro durante missões oficiais:

Miniatura de um capacete antigo de samurai, avaliado em R$ 20 mil e presenteado a Bolsonaro pelo Primeiro Ministro do Japão, Shinzo Abe, na posse do ex-presidente em 2019;

Quadro que mostra Jerusalém com o Templo de Salomão, avaliado em R$ 5.020,00, dado ao ex-chefe do Executivo pelo Primeiro Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante viagem oficial a Jerusalém em 31 de março de 2019;

Vaso confeccionado em prata 925, avaliado em R$ 16.440,62, presenteado ao ex-presidente pelo presidente do Peru Martin Vizcarra Cornejo na posse em 2019;

Pote de 6x6x3 cm, confeccionado em metal prateado polido, avaliado em R$ 13.327,35 dado a Bolsonaro pelo Primeiro Ministro do Japão Shinzo Abe, na cerimônia de proclamação da entronização do Imperador do Japão em 22 de outubro de 2019;

Escultura do pássaro ‘Yellow Wagtail’ (Alvéola-amarela), ave nacional do Catar, avaliado em R$ 101.473, presenteado ao ex-presidente por Tamim Bin Hamad Al Thani, durante almoço oficial oferecido por Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, em Doha em 28 de outubro de 2019

Continua após a publicidade

Presentes dados ao ex-presidente Jair Bolsonaro avaliados pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência + 6