Bolsonaro e Michelle recorrem ao STF para ter acesso a depoimento de Mauro Cid no caso das joias

Marco temporal: senadores mandam recado a STF em dia de votação; ‘não somos menores que ministros’

CCJ do Senado pauta para próxima semana proposta que transforma em lei tese que afeta a demarcação de terras indígenas no mesmo dia em que a Corte julga o tema: ‘Independente do Supremo, essa é essa lei que vai estabelecer os critérios’, diz Flávio Bolsonaro