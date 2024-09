Pablo Neruda foi um dos maiores poetas do século XX, tendo recebido o Prêmio Nobel de Literatura. Chileno, engajado nas lutas sociais, sempre esteve atento ao que ocorria em nosso país e no seu livro Canto Geral incluiu o poema ‘Brasil’, que chama de “árvore eterna”, e no qual celebra a diversidade e a beleza do país, mencionando suas paisagens exuberantes, a riqueza cultural e a força do povo brasileiro. Menos conhecido é um outro poema, chamado ‘Fim de Mundo’, do longínquo 1972, do qual extraí esses versos, no original em espanhol:

“oh Brasil brasero brutal

que calla encendido en su brasa ...”

Brasil, braseiro brutal.